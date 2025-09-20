إعلان

"مسدس بلاستيكي".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد عامل بـ"طبنجة"

07:24 م السبت 20 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام جاره بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء عليه ونجله بالضرب وتهديده باستخدام سلاح ناري بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص "جاره" لقيامه بالاعتداء عليه بالسب وتهديده بسلاح ناري "طبنجة" دون حدوث إصابات لخلافات حول الجيرة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم وتبين أنه مسدس هيكل بلاستيكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تهديد عامل فيديو تهديد وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الإسكان يكشف تفاصيل منح مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل بالمدن الجديدة