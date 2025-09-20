"مسدس بلاستيكي".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد عامل بـ"طبنجة"

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام جاره بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء عليه ونجله بالضرب وتهديده باستخدام سلاح ناري بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص "جاره" لقيامه بالاعتداء عليه بالسب وتهديده بسلاح ناري "طبنجة" دون حدوث إصابات لخلافات حول الجيرة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم وتبين أنه مسدس هيكل بلاستيكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.