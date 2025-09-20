كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت الفاظاً خادشة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب ذلك، تم إحالة المتهمة إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهامات رسمية لها تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.