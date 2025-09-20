إعلان

محكمة القاهرة الاقتصادية تصدر حكمًا ضد "بوبا اللدغة" لنشر فيديوهات خادشة

05:04 م السبت 20 سبتمبر 2025

محاكمة تعبيرية

background

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت الفاظاً خادشة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب ذلك، تم إحالة المتهمة إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهامات رسمية لها تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة القاهرة الاقتصادية الأجهزة الأمنية
