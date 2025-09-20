فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله حدوث مشاجرة بين سيدتين أثناء استقلالهما سيارة أجرة بمحافظة الشرقية، وادعى أن إحداهن تواصلت مع شخص زعم كونه ضابط شرطة وقام بالاعتداء على السيدة الأخرى.

وأكد المصدر أن الواقعة تعود لعام 2017، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة آنذاك وتولت النيابة العامة التحقيق مع كافة الأطراف، مشددًا على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروج تلك الادعاءات الكاذبة.

اقرأ أيضا:

"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل

جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية

"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟