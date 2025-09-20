كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من مالك محل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بأسلوب "انتحال الصفة".

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، إثنين منهم لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم مبلغ مالي، طبنجة صوت، وجهاز لاسلكي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا أيضًا بارتكابهم واقعتين نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

