كتب- أحمد عادل:

شيّع المئات من أهالي منطقة حلوان جثمان البلوجر والمدرب الرياضي إبراهيم كماتشو وصديقه إلى مثواهما الأخير، بعد مصرعهما في حادث تصادم مروع.

ورصدت عدسة الكاميرات 10 صور للسيارة التي كان يستقلها "كماتشو"، وقد تحولت إلى كومة من الحديد جراء الحادث، فيما ظهر بعض الأهالي في موقع التصادم أثناء محاولتهم استخراج جثمانه وصديقه من داخل السيارة.

وقال أحد شهود العيان على الحادث، إن مشهد السيارة بعد الحادث كان مروعا "شكل العربية بعد الحادثة بيأكد أن مفيش حد من اللي فيها هيطلع حي.. لدرجة أن واجهتنا أزمة كبيرة في استخراج ركابها رحمهم الله.. العربية اتعجنت بأجسامهم".

وسادت حالة من الحزن بين الأصدقاء والمتابعين، حيث نعى عدد من المؤثرين في مجال كمال الأجسام على منصة "تيك توك" رحيل مدرب اللياقة ومقدم المحتوى إبراهيم كماتشو، مؤكدين أنه كان مثالًا للروح المرحة والقريبة من الشباب.

واشتهر إبراهيم جمال "كماتشو" كأحد صناع المحتوى الرياضي الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي، وجمع بين تقديم تدريبات اللياقة البدنية بأسلوب مبسط وروح مرحة جعلته قريبًا من الشباب ومصدر إلهام للكثير منهم.