كواليس القبض على "بلوجر مارينا" في قبضة الشرطة
القاهرة - مصراوي:
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحته تتضمن مشاهد وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مارينا بمطروح وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
