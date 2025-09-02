القبض على عاطل سرق صنابير مياه مسجد بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية.