إعلان

القبض على عاطل سرق صنابير مياه مسجد بالإسكندرية

06:33 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى تضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير مياه من داخل أحد المساجد بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة صنابير مسجد الإسكندرية سرقة صنابير مياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح