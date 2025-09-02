الداخلية تسقط تجار عملة بـ8 ملايين جنيه في حملات أمنية موسعة

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية بقيمة 8 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت قرابة 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

