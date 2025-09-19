إعلان

مزاد على لوحة سيارة مميزة يصل إلى 2 مليون جنيه

10:48 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية عددًا من اللوحات المعدنية المميزة ضمن المزايدات التي تُجرى عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.

وشهدت إحدى اللوحات المعروضة بالمزاد، والتي تحمل رقم (ه – 3)، منافسة قوية بعدما ارتفع سعرها حتى الآن إلى 2 مليون جنيه، ومن المقرر أن ينتهي المزاد عليها يوم 21 سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إجراءات المشاركة في المزاد تتم إلكترونيًا بخطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات الصحيحة، ثم اختيار خدمة "كوّن لوحتك الآن" وإدخال الأرقام والحروف المطلوبة، ليتم إدراجها ضمن المزايدات المتاحة.

وأضافت أن الفائز بالمزاد يمكنه سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا باستخدام البطاقة الائتمانية أو نقدًا من خلال البنوك المعتمدة.

لوحات السيارات المميزة أرقام السيارات مزاد لوحات السيارات
