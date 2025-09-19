"سكب سولار على العيش".. الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة" الشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مشاجرة بمحافظة الشرقية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 الجاري وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بين طرف أول (مالك مخبز ونجله – يستقلان دراجة نارية – مقيمان بالمركز) وطرف ثانٍ (بائع متجول وزوجته – يستقلان مركبة "تروسيكل" – مقيمان بمركز بلبيس)، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وخلال المشاجرة، قام الطرف الأول بسكب كمية من السولار على الخبز المتواجد بمركبة "التروسيكل" الخاصة بالطرف الثاني لإتلافه.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة والمركبتين الظاهرتين في الفيديو، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.