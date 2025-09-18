إعلان

جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب "مخدرالإكستازي" بالمطار

07:48 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد الصاوي:

أحبطت أجهزة الأمن بجمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، محاولة تهريب 104 قرص لمخدر الإكستازي مخبأة داخل كيس بلاستيكي في حقيبة أحد الركاب القادمين من فرنسا.

الواقعة بدأت حين اشتبه ضباط مباحث المطار، في أحد الطرود الواردة بجمرك البريد المصري أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، بعدما وردت معلومات سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع المطار بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البوليصة الواردة من فرنسا.

أسفرت جهود رجال جمارك مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، عن ضبط كيس فضي اللون مُعَد خصيصًا لإخفاء المحتوى عن أجهزة الأشعة أثناء فتح الطرد، بداخله كيس بلاستيكي به 104 قرص وردي اللون يشتبه في كونها أقراص مخدرة.

وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تؤكد أنها أقراص مخدر الإكستازي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اللواء عبد الناصر موافي أقراص مخدر الإكستازي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مطار القاهرة الدولي بحث الجنائي فرنسا
