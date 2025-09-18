فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين شخصين في محافظة الشرقية كان بحوزة أحدهما سلاح أبيض.

وتبين من الفحص أن المشاجرة حدثت يوم 15 الجاري بين عامل أُصيب بجروح متفرقة في جسده، وأحد الأشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بسبب خلافات بينهما حول الجيرة. وخلال الواقعة اعتدى المتهم على العامل بسلاح أبيض محدثًا إصاباته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على خلفية الخلافات المشار إليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.