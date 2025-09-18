خطوات استخراج "شهادة البيانات" لتجديد رخصة سيارتك

كتب- صابر المحلاوي:

تجديد رخصة السيارة إجراء لا غنى عنه لأي مالك مركبة، خاصة عند انتهاء صلاحية الرخصة أو عند الحاجة إلى نقل الملكية. ومن الأوراق الأساسية المطلوبة في هذه الحالة "شهادة البيانات".

إذا كنت ترغب في تجديد رخصة سيارتك المستعملة، إليك خطوات استخراج شهادة البيانات من المرور من هنـــا.

التوجه للمرور التابع للسيارة: إذا كانت الرخصة منتهية، يجب البدء من مرور السيارة الأصلي.

الحصول على شهادة المخالفات: من نيابة المرور مباشرة أو إلكترونيًا عبر الموقع المخصص لذلك.

تقديم الأوراق المطلوبة: وتشمل رخصة السيارة، بطاقة الرقم القومي، وشهادة مخالفات سارية.

الاستعلام الأمني داخل المرور: للتأكد من الموقف الأمني للسيارة قبل استخراج الشهادة.

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يحصل مالك السيارة على نموذج شهادة البيانات، ويحدد الجهة التي تُوجَّه إليها سواء لتجديد الرخصة أو لأي غرض آخر.