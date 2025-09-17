"كسر عضمها".. حكاية نجار قتل زوجته بعصا في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

لم يتخيل أحد من جيران "ربة المنزل" أن صرخاتها تلك الليلة ستكون الأخيرة. خلف جدران عش الزوجية في مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما دخلت مع زوجها "المدمن" في معركة حامية الوطيس، لكنها هذه المرة لم تنتهِ بتهدئة أو تدخل من أحد، بل بجريمة أزهقت روحها إلى الأبد.

الزوج، نجار اعتاد تعاطي المواد المخدرة، دخل في نوبة غضب حادة، أمسك بعصا خشبية، وبدأ ينهال بها على جسد زوجته النحيل. حاولت مقاومته، لكن الضربات المتتالية أنهكتها، حتى سقطت جثة هامدة بين يديه.

بلاغ عاجل وصل إلى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثة الزوجة غارقة في دمائها.

كشفت التحقيقات أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنه يعمل نجارًا ويعاني من إدمان المواد المخدرة، دخل في مشادة مع زوجته انتهت بجريمة قتل وحشية، حيث انهال عليها ضربًا بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته بخلافات أسرية متكررة، فأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا أخرى، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.