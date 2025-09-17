القاهرة مصراوي:

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اعتداء بعض الأشخاص بالضرب على مالك صيدلية وإحداث تلفيات بها بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بالشرقية بحدوث مشاجرة بين مالك صيدلية وطرف ثان (سيدة، زوجها، ابنهما يعمل بذات الصيدلية).

الطرف الثانى اعتدى على إثرها على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالصيدلية لطرده ابنهما من الصيدلية لإهماله فى العمل.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.