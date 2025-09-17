إعلان

ضبط 90 طن أسمدة ومخصبات زراعية فاسدة داخل مصنع بالصف

05:56 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

منتجات مصنع أسمدة فاسدة

القاهرة - مصراوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إدارة شخص مصنع بدون ترخيص بالصف؛ لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المصنع وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (90 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعى - 65 طن مواد خام مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

مصنع أسمدة مخصبات زراعة الصف الجيزة
