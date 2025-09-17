تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية "خلية شبكة العملة" لـ 22 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين بالإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة بخلية شبكة العملة، لجلسة 22 نوفمبر لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، أنهم خلال الفترة من مطلع عام 2022 حتى 16 يناير 2023، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ومحافظات أخرى، ارتكبوا جرائم الإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية والإضرار بالنظام المالي والبنكي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، وتسليم ذويهم ما يقابلها بالعملات المحلية، بما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد.



