ضبط 1451 قضية في المترو ومحطات القطارات خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنّت شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات أمنية مكثفة في محطات المترو والقطارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والجرائم التي تؤثر على المرفق العام وسلامة الركاب.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1451 قضية متنوعة، شملت مخالفات وإجراءات تتعلق بالجرائم والظواهر السلبية داخل محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، والعرض على النيابة للتحقيق.

