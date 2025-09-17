ضبط مسجل وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في سيناء

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي وزوجته مقيمان بشمال سيناء لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر شراء عقارات وسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات التي قاما بغسلها بنحو 50 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

