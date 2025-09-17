ضبط عاطل يتحرش بسيدة داخل أتوبيس في باب الشعرية

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة تحرش بإحدى السيدات خلال استقلالها أتوبيس نقل عام في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث.

وأفادت المبلغة، وهي مقيمة في دائرة قسم شرطة المعادي، بأنها تعرضت للتحرش من أحد الركاب أثناء وجودها داخل الأتوبيس، ما دفعها إلى التقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم.

وعقب التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ويقيم في دائرة قسم شرطة عين شمس، حيث أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال السيدة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

