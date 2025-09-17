شهد تطلب الخلع: "اتجوزته عشان الأمان.. لقيت نفسي عايشة وحيدة"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "شهد.ط"، 23 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها بعد مرور عام واحد فقط على زواجهما، مبررة طلبها: "أنا صغيرة وهو بيسيبني ويسافر كتير.. عايزة راجل يهتم بيا".

بدأت "شهد" حديثها قائلة: "اتجوزته بعد ما وافقت عليه لأنه كان مستقر ماديًا وبيديني إحساس بالأمان، لكن مكنتش متخيلة إني هعيش وحيدة في بيت الزوجية. من أول الجواز وهو كل يوم في بلد شكل، يقول شغل ومصالح، وأنا أقعد أعد الأيام والليالي مستنياه، لدرجة إني حسيت إني متجوزة على الورق بس"، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل الوحدة والفراغ العاطفي.

وأوضحت الزوجة أن زوجها يكبرها بـ 12 سنة، وأنها في بداية حياتها كانت تنتظر أن تعيش تفاصيل الزواج بحب ودفء واهتمام، إلا أنها اصطدمت بواقع مختلف تمامًا، وأضافت: "كنت لسه صغيرة ومحتاجة وجوده جنبي.. محتاجة كلمة حلوة أو مشاركة بسيطة في تفاصيل حياتي، لكنه كان شايف إن الفلوس والهدايا تكفي، وأنا مش محتاجة ده، أنا محتاجة زوج"، مؤكدة أن محاولاتها المتكررة للحديث معه باءت بالفشل.

وأشارت "شهد" إلى أنها عانت من حالة نفسية سيئة بسبب تكرار سفره وغيابه، حتى إنها اضطرت للعودة أكثر من مرة إلى بيت أهلها لتتغلب على وحدتها، لكنها كانت تواجه اتهامات بالتقصير من جانبه، وأضافت: "كل ما أطلب منه يفضل معايا فترة أطول يقول لي الشغل أهم.. وأنا شايفة إن الزواج مش مجرد مصاريف، الزواج مشاركة وونس وأمان"، موضحة أنها حاولت الصبر حفاظًا على بيتها، لكن الأمور ازدادت سوءًا.

وأكدت الزوجة في دعواها أنها لا تريد الاستمرار في المعيشة مع زوجها نهائيًا، لعدم وجود الراحة والاستقرار في حياتها معه، وأن استمرار العلاقة يمثل عبئًا نفسيًا كبيرًا عليها، خاصة مع صغر سنها وحاجتها إلى شريك حياة حاضر يشاركها تفاصيل يومها.

ولجأت "شهد" إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع ضد زوجها، لإنهاء العلاقة بشكل نهائي بدلًا من الاستمرار في حياة تغيب عنها المودة والرحمة. حملت الدعوى رقم 4387 لسنة 2024، ولا تزال منظورة ولم يُفصل فيها حتى الآن.