كتب- أحمد عادل:

أسدلت النيابة العامة بالقاهرة، الستار عن تحقيقاتها في واقعة مقتل مالك معرض أثاث على يد كهربائي بـ"مطرقة وكتر" لسرقته في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة -حصل مصراوي على نسخة منها-، أن المتهم بعد ارتكابه الجريمة والاستيلاء على أموال الضحية نقل جثمانه إلى الشقة المجاورة، وعند عودة أبنائه إلى المنزل وجدوا الأرض غارقة بالدماء وبسؤاله عن مصدرها أوهمهما بمرضه ونزيفه من الأنف وطلب منهما مساعدته في تنظيفها قبل عودة زوجته.

وقال المتهم في التحقيقات "حضنت بنتي جامد علشان كنت خايف وحاسس إني روحت في داهية، وبعد ما نضفنا الدم نزلت قعدت على كافيه في المنطقة علشان أفكر هعمل أيه في الجثة، وبعد عودة زوجتي كلمتني علشان اروح اكشف بعد ما ولادي قالولها على موضوع النزيف وأنا كنت تعبت فعلا من التوتر والسكر علي عندي".

وتابع "لما خلصنا كشف مروحتش معاهم روحت قعدت مع صاحبي وقولتله أنا متخانق مع مراتي وشوفلي مكان أقعد فيه، وبنتي كلمتني قالتلي أن الناس متجمعة عند الشقة وبيسألوا عليك علشان بيبحثوا عن شخص أسمه أشرف شافوه معاك، فقفلت رقمي وصاحبي وداني عند واحد يعرفه قاعد لوحده قعدت معاه لتاني يوم وبعدها لقيت المباحث جت خدتني".

وكانت النيابة العامة المتهم إلى للمحاكمة الجنائية في اتهامه بقتل تاجر أثاث في منطقة حلوان، وأجلت محكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة لجلسة الدور الأول من شهر أكتوبر.