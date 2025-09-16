كتب- أحمد عادل:

أدلى المتهم بقتل مالك معرض أثاث في منطقة حلوان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن كيفية إنهاء حياة الضحية بتهشيم رأسه بـ"مطرقة" ونحر عنقه بـ"كتر" لسرقته.

وقال المتهم "محمد ع." في تحقيقات النيابة العامة -حصل مصراوي على نسخة منها-،"اللي حصل أن الشقة اللى قدامي فاضية من ٣ إلى ٤ شهور وفي ناس جابوا عفش وسابوها مقفولة بس انا معرفش هي ملك مين، وتقريبًا بعد شهر كسرت القفل وجبت قفل جديد ومفتاحه فضل معايا أنا بس ومحدش من عيلتى يعرف".

وتابع المتهم أنه دخل إلى الشقة ووجد قطع أثاث وأثناء مروره في منطقة المشروع الأمريكي عثر على معرض أثاث، واتفق مع مالكه على بيع بعض قطع الأثاث له -على أنه ملكه-، وقام المجني عليه بشراء قطع الأثاث ودفع قيمتها نقديًا على عدة مرات بناءًا على رغبتي الخفية لعدم لفت انتباه سكان العقار.

أضاف المتهم أنه في أحد المرات استدرج المجني عليه إلى مسكنه لشراء بعض الأثاث كالعادة، وبعد دلوف الضحية للشقة وجلوسه قام بمغافلته بضربة على رأسه بـ"مطرقة حديدية" كان قد أعدها مسبقًا، وبعد أن خارت قوة المجني عليه وفقد الوعي، ثم أقدم على ذبحه بـ"كتر" للتأكد من وفاته وتكبيل الجثمان بشريط لاصق ونقله للشقة المجاورة للتخلص منه واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته.

وكانت النيابة العامة المتهم إلى للمحاكمة الجنائية في اتهامه بقتل تاجر أثاث في منطقة حلوان، وأجلت محكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة لجلسة الدور الأول من شهر أكتوبر.