قرار قضائي جديد بشأن محاكمة "التيك توكر" علاء الساحر في قضية العملات الرقمية

04:18 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

التيك توكر علاء الساحر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة "التيك توكر" الشهير علاء الساحر، على خلفية اتهامه بالاحتيال على شاب بزعم الاستثمار في العملات الرقمية، لجلسة 23 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكان شاب قد تقدم ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، اتهم فيه المتهم بالاستيلاء على 80 ألف جنيه لاستثمارها في العملات الرقمية عبر الإنترنت مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض إعادة المبلغ.

وبإحالة المتهم إلى النيابة المختصة باشرت التحقيقات، وأحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت قرارها بتأجيل القضية للحكم بجلسة مقبلة.

علاء الساحر العملات الرقمية محكمة جنح أكتوبر
