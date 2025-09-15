إعلان

بلاغ بالتشهير يقود الأمن لضبط سيدة تمارس "العلاج الروحاني" بالشرابية

03:16 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ضبط سيدة

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الشرابية من إحدى السيدات، يفيد بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليها بالسب والتشهير من خلال نشر صور وفيديوهات مفبركة وخادشة للحياء منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بتعرضه للنصب والاحتيال من قِبل المبلغة، بعدما أوهمت المواطنين بقدرتها على علاجهم من الأمراض.
وبمواجهة السيدة، أقرت بممارستها مهنة العلاج الروحاني بدون ترخيص، وجرى ضبطها.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

