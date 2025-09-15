إعلان

بعد انتشار فيديو | الداخلية تكشف حقيقة سرقة "تاكسي" في مدينة نصر

12:55 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

سرقة تاكسي

background

كتب– علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة أجرة حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة.
وبالفحص، تبيَّن عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، كما أمكن تحديد مكانها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.
وبسؤال أحد الأهالي، أفاد بأنه أثناء نزول قائد سيارة أجرة لشراء بعض الأغراض تاركًا مفتاح التشغيل داخلها، استقلها أحد الأشخاص "مهتز نفسيًا"، وقادها لمسافة قصيرة قبل أن يتوقف. وتمكن السائق من استرداد سيارته منه، وتركه ينصرف مراعاةً لظروفه الصحية دون تحرير محضر.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية سرقة تاكسي مدينة نصر الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية
