تفاصيل وفاة سيدة ضربها زوجها بعصا في كرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس "خالد"، 36 عامًا، نجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتدائه على زوجته "سميرة س"، 35 عامًا، بالعصا داخل منزلهما بمنطقة كرداسة، ما أسفر عن وفاتها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، وتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

تلقت النيابة إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بمصرع الضحية نتيجة التعدي عليها، وانتقلت على الفور لمعاينة الواقعة، حيث تبين وجود سحجات وكدمات متفرقة على جسدها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم، الذي يعاني من إدمان المخدرات، اعتدى على زوجته نتيجة خلافات زوجية، وفر بعد الحادث، إلا أن قوة أمنية تمكنت من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن العصا المستخدمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقراراها المتقدم.