كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء سرقة حقيبة من أحد المواطنين بمحافظة بني سويف.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ لمركز شرطة الفشن من موظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته حقيبة تحتوي على مبلغ مالي قام بسحبه، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة منه أثناء سيره مترجلًا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومستقلها، وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

