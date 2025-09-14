خلال 24 ساعة.. ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات موسعة استهدفت ضبط الجرائم التموينية والمخابز المخالفة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر.

