تصادم أتوبيس بلوحة إعلانات أعلى دائري التجمع.. وإصابة 8 أشخاص

كتب- علاء عمران:

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس بلوحة إعلانات أعلى الطريق الدائري بمنطقة التجمع، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والخدمات المرورية مدعومين بسيارات الإسعاف وونش مروري لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن اصطدام الميني باص بلوحة إعلانات أعلى الطريق وإصابة الركاب الثمانية.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.