اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بالخلية الإعلامية

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخلية الإعلامية"، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمواجهتهم باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، ووجهت للبعض منهم تهمة تمويل هذه الجماعة، وذلك مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها.