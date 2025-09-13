الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الضابط و"تاجر مخدرات حدائق القبة"

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله ضبط أحد الأشخاص أثناء الإتجار بالمواد المخدرة مع محاولة تهريبه من قِبل ذويه بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن المتهم عنصر جنائي سبق اتهامه في قضيتي "إتجار بالمواد المخدرة" و"سلاح أبيض"، وتم ضبطه بتاريخ 11 الجاري بمعرفة قوة أمنية أثناء ترويجه للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وضُبط بحوزته كمية من مخدري "الأيس والحشيش" وسلاح أبيض، فيما حاولت شقيقتاه تهريبه خلال الواقعة، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم جميعًا دون تجاوز.

وتبين أن إحدى الشقيقتين قامت بتصوير الواقعة ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتأثير على الرأي العام وعرقلة الإجراءات القانونية، التي تم اتخاذها بالفعل ضد المتهمين.