إعلان

أصيب فيه 25 شخصا.. تفاصيل حريق داخل مصنع أحذية بالمرج

07:10 م السبت 13 سبتمبر 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع أحذية بشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، نتيجة ماس كهربائي.

على الفور انتقلت القوات مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا باختناقات وحروق متفرقة، حيث تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، بينما تلقى 21 آخرون الإسعافات اللازمة بموقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصنع حريق مصنع أحذية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام