أصيب فيه 25 شخصا.. تفاصيل حريق داخل مصنع أحذية بالمرج

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع أحذية بشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، نتيجة ماس كهربائي.

على الفور انتقلت القوات مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا باختناقات وحروق متفرقة، حيث تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، بينما تلقى 21 آخرون الإسعافات اللازمة بموقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.