أول تعليق من الداخلية على فيديو ضرب 7 أشخاص سيدتين بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على سيدتين بالضرب بسبب خلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، بالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم)، وطرف ثانٍ (7 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة)، وذلك لقيام الطرف الثاني بنقل بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية الخاصة بإحدى السيدتين باستخدام سيارة نصف نقل، نتيجة خلافات سابقة بينهم على ملكية شقة سكنية.

وخلال محاولتها منعهم، تعرضت السيدة للاعتداء بالضرب، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين السبعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

