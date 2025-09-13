كتب- علاء عمران:

حررت أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، 127 مخالفة ضد محلات لم تلتزم بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

