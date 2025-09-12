القبض على متهمين انتحلوا صفة شرطة مرور لسرقة "موتوسيكل" في الشرقية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية شبيهة بدراجات المرور، أحدهما يرتدي ملابس أشبه بالزي الشرطي، باستيقافه على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية والاستيلاء على دراجته النارية.

بالفحص تبين أن القائم على النشر (عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) أبلغ بأن شخصين استوقفاه بتاريخ 2 الجاري بدعوى حجز الدراجة لعدم وجود لوحات معدنية، ثم تبين له لاحقًا أنها غير موجودة ضمن المضبوطات الرسمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة – منتهية التراخيص – جرى تجهيزها لتشبه دراجات المرور، كما عُثر على الدراجة المستولى عليها والملابس المستخدمة في الواقعة (جاكيت أسود بخطوط فسفورية وخوذة سوداء).

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.





