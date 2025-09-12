إعلان

القبض على متهمين انتحلوا صفة شرطة مرور لسرقة "موتوسيكل" في الشرقية

09:53 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

القبض على متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية شبيهة بدراجات المرور، أحدهما يرتدي ملابس أشبه بالزي الشرطي، باستيقافه على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية والاستيلاء على دراجته النارية.

بالفحص تبين أن القائم على النشر (عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) أبلغ بأن شخصين استوقفاه بتاريخ 2 الجاري بدعوى حجز الدراجة لعدم وجود لوحات معدنية، ثم تبين له لاحقًا أنها غير موجودة ضمن المضبوطات الرسمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة – منتهية التراخيص – جرى تجهيزها لتشبه دراجات المرور، كما عُثر على الدراجة المستولى عليها والملابس المستخدمة في الواقعة (جاكيت أسود بخطوط فسفورية وخوذة سوداء).

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على متهمين وزارة الداخلية سرقة موتوسيكل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام