مأساة في فيصل.. حكاية مدمن قتل زوجته حرقًا وذبح نفسه أعلى العقار

كتب- صابر المحلاوي:

لم يتخيل أحد من جيران العقار الكائن بمنطقة فيصل أن ألسنة اللهب التي تصاعدت من شقة في الطابق الرابع تخفي وراءها واحدة من أبشع الجرائم.

البداية كانت حين تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، لتنتقل قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة على الفور إلى الموقع.

وبعد دقائق من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ظهرت جثة ربة منزل متفحمة وبصدرها عدة طعنات نافذة.

التحريات الأولية كشفت أن زوج الضحية، وهو مدمن مخدرات، دخل في خلافات متكررة معها انتهت بجريمة بشعة، فاستل سكينًا وطعنها عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أشعل النيران في جسدها والشقة بأكملها في محاولة لإخفاء جريمته.

لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ صعد الجاني إلى سطح العقار، وأمام حالة من الذهول والرعب بين سكان المنطقة، أقدم على ذبح نفسه منهياً حياته بعد دقائق من ارتكاب جريمته.

القوات الأمنية فرضت طوقًا حول مكان الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وكتابة تقرير مفصل عن الإصابات التي لحقت بها، فضلًا عن المعاينة التصويرية للشقة محل الحادث ورفع الآثار الناتجة عن الحريق.

كما أمرت النيابة بانتداب فريق من خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الجريمة وإعداد تقرير وافٍ حول كيفية اندلاع النيران، إلى جانب استدعاء شهود العيان من سكان العقار للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث النهائية تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.