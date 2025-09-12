بينها تهريب وحيازة أقراص دوائية محظورة.. جهود أمن المنافذ خلال يوم

كتب - عاطف مراد:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على المنافذ المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط آلاف القضايا والمخالفات المتنوعة.

أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا تخص تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المحظورة.

كما ضبطت القوات 2694 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى 41 قضية في مجال الأمن العام، بجانب تنفيذ 307 أحكام قضائية.

وشملت الحملات ضبط قضيتين في مجال جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون