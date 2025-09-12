إعلان

بينها تهريب وحيازة أقراص دوائية محظورة.. جهود أمن المنافذ خلال يوم

01:36 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

أمن المنافذ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على المنافذ المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط آلاف القضايا والمخالفات المتنوعة.

أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا تخص تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المحظورة.

كما ضبطت القوات 2694 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى 41 قضية في مجال الأمن العام، بجانب تنفيذ 307 أحكام قضائية.

وشملت الحملات ضبط قضيتين في مجال جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن المنافذ تهريب الأقراص الدوائية المحظورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب