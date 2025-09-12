إعلان

ضبط مصانع غير مرخصة ومخازن أدوية مغشوشة في المنوفية والقاهرة والقليوبية

01:07 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

حملة أمنية (1)

كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربات حاسمة ضد جرائم الغش التجاري، بعدما ضبطت مصانع ومخازن غير مرخصة للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر، قبل طرحها بالأسواق.

وضبطت الأجهزة مصنعًا غير مرخص بالسادات بالمنوفية بداخله 27 ألف عبوة مكمل غذائي منتهية الصلاحية، و3 أطنان من المكملات الغذائية المعدة للتعبئة، و6.25 أطنان من مواد خام مجهولة المصدر، و144 عبوة مكسبات طعم ورائحة ولون مجهولة المصدر، و50 ألف عبوة فارغة بعلامات تجارية وهمية، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل.

وفي القاهرة، جرى ضبط مخزن غير مرخص بالنزهة يحتوي على 12 ألف أمبول أدوية مجهولة المصدر، و28 ألف قرص مكملات غذائية غير موثقة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع ومخزن غير مرخصين لمستحضرات التجميل في قليوب بالقليوبية بداخلهما أكثر من 13 ألف عبوة مغشوشة، و371 لترًا من مواد خام مجهولة المصدر، و10 آلاف قطعة مستلزمات تعبئة مقلدة.

وفي الجيزة، تم ضبط مخزن بالعمرانية يحوي 800 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، فيما أسفر التفتيش بالشرقية عن ضبط صيدلية ومخزن غير مرخصين بالحسينية بداخلهما 600 ألف قرص دواء مجهول المصدر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت الداخلية استمرار حملاتها لحماية صحة المواطنين والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالدواء.

مصانع غير مرخصة أدوية مغشوشة أمن القاهرة والجيزة
