قضية "فتاة التجمع".. قرار عاجل من النقض في طعن "سائق أوبر"

02:59 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة النقض بالقاهرة، جلسة 6 يناير 2026، أولى جلسات نظر طعن "سائق أوبر" على حكم سجنه 15 عامًا في واقعة اتهامه بخطف وهتك عرض "فتاة التجمع" على طريق مدينة نصر.

رفضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالتجمع الخامس، استئناف "سائق أوبر" في واقعة اتهامه بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، وأيدت قرار أول درجة بالسجن المشدد 15 عامًا.

في وقت سابق، قضت الدائرة "7" جنايات القاهرة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بهتك عرض "نبيلة. إ"؛ وخطفها بالإكراه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "حسين .أ" بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، في الحادي عشر من مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها " نبيلة إ."، بالإكراه.

وذكرت النيابة العامة أن السائق هتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض "كتر" محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم أحرز أداة قطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في واقعة "فتاة التجمع" الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة ولم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

إعلان

