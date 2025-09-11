فيديو صادم يوثق سرقة أبواب ونوافذ المدافن بالمنيا.. والداخلية تتحرك

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصين أثناء سرقة أبواب المدافن بمحافظة المنيا.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت القوات من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شقيقان يقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، ولأحدهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات التي استوليا عليها، وتضمنت 8 أبواب حديدية و3 نوافذ حديدية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.