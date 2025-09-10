سقوط نصاب السوشيال ميديا بالعلاج الروحاني في الإسكندرية

كتب - عاطف مراد:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص احترف النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادعى امتلاكه قدرات روحانية وقدرة على العلاج الروحاني، ليستولي على أموال ضحاياه.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهم، وهو مسجل جنائي، استخدم حساباته على السوشيال ميديا للترويج لأعمال الدجل والشعوذة والإيقاع بضحاياه.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت القوات من ضبطه داخل نطاق قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على محادثات وأدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.