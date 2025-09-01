إعلان

"40 غرزة بموس".. قرار قضائي بشأن المتهمة بالاعتداء على خطيبة طليقها بمصر القديمة

07:31 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المتهمة

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمة بالاعتداء على سيدة بسلاح أبيض "شفرة موس" وإصابتها بجرح قطعي بالوجه في مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تستغيث بعد تعرضها للاعتداء من قبل سيدة أحدثت إصابتها بجرح قطعي في الوجه باستخدام شفرة "موس".

وأثبتت التحريات أن المتهمة أقدمت على الاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض "شفرة موس" ماتسبب في إصابتها بجرح قطعي استلزم 40 غرزة، انتقامًا منها بسبب خطبتها لطليقها.

وبالفحص، تبين أن المجني عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام من المجني عليها بعد شروع طليقها في الزواج منها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث اعتداء دار السلام مصر القديمة
