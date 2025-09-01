كتب- أحمد أبو النجا:

أدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعات 2015، 2016، 2017، و2018، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، وسط حضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.

وفي كلمته، رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة، وهنأ الأعضاء الجدد بتعيينهم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً دور الهيئة التاريخي والمتنوع في النيابة عن الدولة وحفظ المال العام، وأهمية التزام أعضائها بالسلوك المهني الرزين والوقار، والاجتهاد في تحصيل العلم والخبرة، بما يعزز كفاءة العمل القضائي ويحقق رفعة الوطن.

من جانبه، أكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور، أن الانضمام للهيئة ليس مجرد وظيفة، بل أمانة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأعضاء الجدد، موضحًا أنهم أصبحوا حراسًا للشرعية وسدًا منيعًا أمام كل محاولات المساس بمقدرات الدولة، وأمناء على حقوق المواطنين، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في أداء رسالتهم، والالتزام بالصدق والإخلاص والشفافية والنزاهة في العمل.

وفي ختام المراسم، التقطت الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس الهيئة وقيادات الوزارة.

