أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة مساء اليوم الخميس، معلنة انتهاء التصويت في جولة الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة.

وتابع القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مجريات غلق اللجان وبدء عمليات الفرز من غرفة عمليات الهيئة، مؤكدًا أن عملية التصويت على مدى يومين جرت بصورة منتظمة دون معوقات مؤثرة.