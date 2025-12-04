مكبر صوت داخل مسجد يقود لسقوط مروج دعاية انتخابية

باشرت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج وهو يقوم بالدعاية لأحد المرشحين عبر مكبر صوت، في مخالفة صريحة للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتمكنت القوات من تحديد هوية الشخص وضبطه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام. واعترف خلال مناقشته بارتكاب الواقعة واستخدامه مكبر الصوت داخل المسجد للترويج للمرشح المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.