كتب – رمضان يونس:

عقدت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر" على طريق الواحات.

وحضرت كل من "نزال" و"رنا"، ضحيتا الواقعة، برفقة أسرهما إلى مقر المحكمة، للاستماع إلى أقوالهما ومواجهتهما بالمتهمين داخل غرفة المداولة، في الجلسة التي تنظرها المحكمة بعد تعرضهما لحادث مروع أسفر عن إصابتهما بجروح وكدمات نتيجة المطاردة.

كما حضر عدد من أسر المتهمين إلى المحكمة لمؤازرتهم، فيما وصل المتهمون الأربعة تحت حراسة أمنية مشددة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين: "مهند"، "مازن"، "يحيى"، و"عبدالرحمن"، في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، عدة اتهامات من بينها التعرض للمجني عليهما في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات ذات طابع جنسي، وملاحقة وتتبع المجني عليهما على طريق الواحات مما أدى إلى وقوع حادث تصادم بسيارة نقل، والتسبب خطأ في إصابتهما وعدم تقديم المساعدة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين استخدموا سياراتهم في مضايقة المجني عليهما، ما أدى لاصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، ونتج عن ذلك إصابة اثنين منهن بإصابات مثبتة في التقارير الطبية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مطاردة 3 سيارات لسيارة تقودها إحدى الفتاتين، ما أدى للحادث. وبالتحريات تم تحديد المتهمين وضبطهم، وتبين أنهم 3 طلاب وسائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه

مطاردة فتيات أكتوبر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين

مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)

إصابات الضحايا ظاهرة.. اللقطات الأولى من محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر

خوف وقلق ونظرات ريبة.. مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة "فتيات أكتوبر"