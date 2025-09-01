إعلان

الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة

11:54 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

ضبط تاجري عملة - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

وجَّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

