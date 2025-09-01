إعلان

النيابة تباشر التحقيق مع المتهمة بسرقة فيلا حمادة هلال

12:18 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

حمادة هلال وزوجته

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة التحقيق مع الخادمة المتهمة بسرقة الفيلا الخاصة بهما بمنطقة التجمع الخامس.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من الفنان حماده هلال، أفاد فيه باكتشافه تعرض الفيلا الخاصة به للسرقة.

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتبين أنها تعمل خادمة بالفيلا.

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكاب واقعة السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حمادة هلال سرقة فيلا خادمة حمادة هلال
