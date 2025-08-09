الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إحراق "موتوسيكل" في أبو النمرس

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يشعل النيران بدراجة نارية ويفر هاربًا.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتوصلت التحريات إلى أن القائم على نشر الفيديو هو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، والذي قرر بتضرره من عاطل مقيم بدائرة المركز لقيامه بإضرام النيران بالدراجة النارية ملكه، إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.